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«Милан» лишь раз вышел в 1/8 финала ЛЧ за 11 сезонов. Последний из 7 трофеев был в 2007-м

«Милан» не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Сержиу Консейсау уступила «Фейеноорду» (0:1, 1:1) по сумме матчей и выбыла на этапе стыковых игр.

За последние одиннадцать сезонов «россонери» только один раз сумели дойти до 1/8 финала – это произошло в сезоне-2022/23. Тогда команда добралась до полуфинала.

Также за это время «Милан» дважды не сумел преодолеть групповой этап, а остальные розыгрыши и вовсе пропустил.

На счету итальянского клуба 7 побед в Лиге чемпионов – только у «Реала» больше. В последний раз «Милан» завоевывал этот трофей в 2007 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoСержиу Консейсау
logoсерия А Италия
logoФейеноорд
logoвысшая лига Нидерланды
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