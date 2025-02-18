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«Милан» выиграл 1 из 4 матчей в ЛЧ при Консейсау. При Фонсеке было 4 победы в 6 играх

«Милан» хуже выступает в Лиге чемпионов после смены тренера.

«Россонери» не сумели обыграть «Фейеноорд» (0:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и выбыла из турнира.

При Сержиу Консейсау команда провела четыре игры в ЛЧ и одержала одну победу, а также дважды уступила и один раз сыграла вничью.

При Паулу Фонсеке, предыдущем тренере, «Милан» одержал 4 победы, в том числе над «Реалом» (действующим победителем), и дважды уступил.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoсерия А Италия
logoФейеноорд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаулу Фонсека
logoвысшая лига Нидерланды
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