«Милан» выиграл 1 из 4 матчей в ЛЧ при Консейсау. При Фонсеке было 4 победы в 6 играх
«Милан» хуже выступает в Лиге чемпионов после смены тренера.
«Россонери» не сумели обыграть «Фейеноорд» (0:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и выбыла из турнира.
При Сержиу Консейсау команда провела четыре игры в ЛЧ и одержала одну победу, а также дважды уступила и один раз сыграла вничью.
При Паулу Фонсеке, предыдущем тренере, «Милан» одержал 4 победы, в том числе над «Реалом» (действующим победителем), и дважды уступил.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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