Тео получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «Фейеноорда». «Милан» остался в меньшинстве на 51-й минуте игры ЛЧ
«Милан» остался в меньшинстве в начале второго тайма игры с «Фейеноордом».
На 44-й минуте матча Лиги чемпионов Тео Эрнандес был предупрежден за то, что схватил за футболку Аниса Хаджа-Мусса, после чего разгорелась стычка.
На 51-й минуте защитник «россонери», вбежав в штрафную роттердамцев, симулировал столкновение с Гивайро Реадом и упал на газон. Главный судья Шимон Марчиняк показал французу вторую желтую карточку.
«Милан» – «Фейеноорд». 1:0 – Хименес на 1-й забил бывшей команде, Тео удалили за нырок на 51-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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