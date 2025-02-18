Тео получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «Фейеноорда». «Милан» остался в меньшинстве на 51-й минуте игры ЛЧ

«Милан» остался в меньшинстве в начале второго тайма игры с «Фейеноордом».

На 44-й минуте матча Лиги чемпионов Тео Эрнандес был предупрежден за то, что схватил за футболку Аниса Хаджа-Мусса, после чего разгорелась стычка.

На 51-й минуте защитник «россонери», вбежав в штрафную роттердамцев, симулировал столкновение с Гивайро Реадом и упал на газон. Главный судья Шимон Марчиняк показал французу вторую желтую карточку.

«Милан» – «Фейеноорд». 1:0 – Хименес на 1-й забил бывшей команде, Тео удалили за нырок на 51-й. Онлайн-трансляция