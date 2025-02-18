«Реал» включит тренера «Борнмута» Ираолу в шорт-лист, если Анчелотти уйдет этим летом (Daily Mail)
Андони Ираола имеет шансы возглавить «Реал».
Daily Mail пишет, что главный тренер «Борнмута» будет включен в шорт-лист мадридцев в случае ухода Карло Анчелотти ближайшим летом.
Испанский клуб обратил внимание на выступления команды Ираолы в АПЛ. Сейчас «вишни» идут на пятом месте в таблице.
Отмечается, что экс-тренер «Райо Вальекано» также интересен «Тоттенхэму».
В шорт-листе «Реала» Ираола присоединился к Хаби Алонсо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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