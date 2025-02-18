«Реал» включит тренера «Борнмута» Ираолу в шорт-лист, если Анчелотти уйдет этим летом (Daily Mail)

Андони Ираола имеет шансы возглавить «Реал».

Daily Mail пишет, что главный тренер «Борнмута » будет включен в шорт-лист мадридцев в случае ухода Карло Анчелотти ближайшим летом.

Испанский клуб обратил внимание на выступления команды Ираолы в АПЛ . Сейчас «вишни» идут на пятом месте в таблице.

Отмечается, что экс-тренер «Райо Вальекано» также интересен «Тоттенхэму».

В шорт-листе «Реала » Ираола присоединился к Хаби Алонсо.