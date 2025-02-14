Анчелотти о том, что «Реал» не может выиграть Ла Лигу дважды подряд: «Конкуренция очень серьезная. «Барса» и «Атлетико» борются за титул в каждом сезоне»
Карло Анчелотти ответил, почему «Реал» не может выиграть две Ла Лиги подряд.
В прошлый раз мадридский клуб дважды подряд победили в чемпионате Испании в сезоне-2006/07 и сезоне-2007/08.
«Сложно сказать, но дело в том, что конкуренция очень серьезная. Есть такие сильные команды, как «Атлетико» или «Барселона». Они борются за титул каждый сезон.
Выиграть два раза подряд сложно из-за конкуренции», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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