Анчелотти о том, что «Реал» не может выиграть Ла Лигу дважды подряд: «Конкуренция очень серьезная. «Барса» и «Атлетико» борются за титул в каждом сезоне»

Карло Анчелотти ответил, почему «Реал» не может выиграть две Ла Лиги подряд.

В прошлый раз мадридский клуб дважды подряд победили в чемпионате Испании в сезоне-2006/07 и сезоне-2007/08.

«Сложно сказать, но дело в том, что конкуренция очень серьезная. Есть такие сильные команды, как «Атлетико » или «Барселона ». Они борются за титул каждый сезон.

Выиграть два раза подряд сложно из-за конкуренции», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .