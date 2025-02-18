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Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»

Карло Анчелотти высказался о судействе в Испании и еврокубках.

– Вам есть что сказать об игре «Райо» [с «Барселоной»]?

– Мне нечего сказать. Я уже высказал свое мнение о происходящем, это поразительно. Мне нечего добавить. 

То, что произошло в играх против «Осасуны», против «Атлетико»... Были три игры, в которых нам навредили некоторые решения, которые мы до сих пор не понимаем.

– Вам больше нравится судейство в еврокубках?

– Да, статистика говорит сама за себя. Стало меньше споров и меньше вмешательства со стороны ВАР, который вмешивается только в случае необходимости. В Лиге чемпионов работают только лучшие арбитры из каждой страны, и качество их работы очень высокое, – сказал главный тренер «Реала».

CTA отрицает предвзятость в отношении «Мадрида» в судействе. «Реал» не изменил мнение по эпизоду с фолом Ромеро на Мбаппе в матче с «Эспаньолом» (Marca)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoРайо Вальекано
logoКарло Анчелотти
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