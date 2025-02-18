Президент «Райо» Преса после 0:1 с «Барсой»: «У нас лучшие судьи не только в Европе, но и в мире. Не будем делать никаких заявлений, нужно быть благоразумными»

Президент «Райо Вальекано» прокомментировал судейство матча с «Барселоной» (0:1).

Игру 24-го тура Ла Лиги обслуживала бригада рефери во главе с Марио Мелеро Лопесом.

«Думаю, тут скорее проблема с самими правилами, чем с судьями. У нас лучшие арбитры не только в Европе, но и во всем мире.

По моему мнению, рефери ошиблись в двух эпизодах, даже, я бы сказал, в трех», – сказал Мартин Преса в интервью COPE, подчеркнув при этом, что официальных жалоб со стороны клуба не последует.

«В прошлом году в Севилье мы пострадали в аналогичной ситуации, это стоило нам двух очков. Мы не делали никаких заявлений тогда и не будем сейчас. Я считаю, что нужно быть благоразумными», – отметил руководитель клуба.

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