Медина интересен двум бразильским и аргентинскому клубу. Хавбек «Спартака» прилетел на заключительный сбор (Metaratings)

Хесус Медина интересен трем клубам из Южной Америки.

По информации Metaratings, на полузащитника «Спартака » претендуют два клуба из Бразилии и один из Аргентины. Ранее появлялась информация о возможном переходе Медины на правах аренды в «Ботафого».

Сообщается, что сегодня Медина прилетел вместе со «Спартаком» на заключительный сбор в Турции.

В сезоне-2024/25 Медина провел за «Спартак» 14 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и двумя ассистами. Статистику 27-летнего парагвайца можно найти здесь .