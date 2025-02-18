Медина интересен двум бразильским и аргентинскому клубу. Хавбек «Спартака» прилетел на заключительный сбор (Metaratings)
Хесус Медина интересен трем клубам из Южной Америки.
По информации Metaratings, на полузащитника «Спартака» претендуют два клуба из Бразилии и один из Аргентины. Ранее появлялась информация о возможном переходе Медины на правах аренды в «Ботафого».
Сообщается, что сегодня Медина прилетел вместе со «Спартаком» на заключительный сбор в Турции.
В сезоне-2024/25 Медина провел за «Спартак» 14 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и двумя ассистами. Статистику 27-летнего парагвайца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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