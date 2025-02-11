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Тебас считает возможной отмену регистрации Ольмо в Ла Лиге: «Если это случится, то ничего не поделаешь. Дани знал о рисках, подписывая контракт»

Хавьер Тебас не исключает отмены регистрации Дани Ольмо в Ла Лиге.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ла Лига заявила о намерении добиться отмены этого решения.

– Возможна ли отмена регистрации Дани Ольмо?

– Да.

– Вам жаль игрока?

– Когда он подписывал контракт, он знал, что рискует остаться незарегистрированным для участия в матчах.

Если это произойдет, то с этим ничего уже не поделаешь. Есть также игроки, которые получают травмы, – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
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