Тебас считает возможной отмену регистрации Ольмо в Ла Лиге: «Если это случится, то ничего не поделаешь. Дани знал о рисках, подписывая контракт»
Хавьер Тебас не исключает отмены регистрации Дани Ольмо в Ла Лиге.
Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Ла Лига заявила о намерении добиться отмены этого решения.
– Возможна ли отмена регистрации Дани Ольмо?
– Да.
– Вам жаль игрока?
– Когда он подписывал контракт, он знал, что рискует остаться незарегистрированным для участия в матчах.
Если это произойдет, то с этим ничего уже не поделаешь. Есть также игроки, которые получают травмы, – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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