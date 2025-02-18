Карло Анчелотти: «Не понимаю, почему решения принимает ВАР. Часто цель состоит в том, чтобы лишить футбол естественности ради картинки. Это немного опасная система»

Карло Анчелотти поделился мнением о системе ВАР.

– Как вы оцените ВАР в целом спустя несколько лет после внедрения?

– У меня есть сомнения, потому что я считаю, что ВАР снимает с судьи большую или даже слишком большую долю ответственности.

Это немного опасная система. ВАР был внедрен для того, чтобы избежать грубых и очевидных ошибок, а не для вмешательств в игровые эпизоды.

Часто цель состоит в том, чтобы лишить футбол естественности ради картинки. Многие наступы, за которые назначают пенальти, – это чисто игровые эпизоды.

Я не знаю, сколько тренеров согласны с такими пенальти, как, например, в случае с наступом Ле Нормана на ногу Борхи Иглесиаса , в случаях с Тчуамени , с Камавинга ...

Это трудно понять. Очевидно, что судьи могут допускать ошибки, но я не понимаю, почему решения принимает ВАР, – сказал главный тренер «Реала ».