Карло Анчелотти: «Не понимаю, почему решения принимает ВАР. Часто цель состоит в том, чтобы лишить футбол естественности ради картинки. Это немного опасная система»
– Как вы оцените ВАР в целом спустя несколько лет после внедрения?
– У меня есть сомнения, потому что я считаю, что ВАР снимает с судьи большую или даже слишком большую долю ответственности.
Это немного опасная система. ВАР был внедрен для того, чтобы избежать грубых и очевидных ошибок, а не для вмешательств в игровые эпизоды.
Часто цель состоит в том, чтобы лишить футбол естественности ради картинки. Многие наступы, за которые назначают пенальти, – это чисто игровые эпизоды.
Я не знаю, сколько тренеров согласны с такими пенальти, как, например, в случае с наступом Ле Нормана на ногу Борхи Иглесиаса, в случаях с Тчуамени, с Камавинга...
Это трудно понять. Очевидно, что судьи могут допускать ошибки, но я не понимаю, почему решения принимает ВАР, – сказал главный тренер «Реала».
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