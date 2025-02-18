Фанат «Лиона» приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно за нацистское приветствие на матче со «Страсбуром»

Французский болельщик приговорен к условному сроку за нацистское приветствие.

18-летний фанат «Лиона » продемонстрировал нацистское приветствие во время выездного матча со «Страсбуром » в 1-м туре Лиги 1 (4:3), который прошел 30 августа.

Прокурор требовал приговорить молодого человека к шести месяцам лишения свободы условно и запретить ему посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.

Сегодня суд вынес вердикт по этому делу. Обвиняемый приговорен к трем месяцам тюрьмы условно и обязан пройти практику в мемориале жертвам Холокоста за свой счет. Также ему запретили посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.