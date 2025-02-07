Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Гавр» Кузяева сыграет с «Лиллем» в субботу
Во Франции пройдут матчи 21-го тура Лиги 1.
В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Монако» Александра Головина.
В субботу «Гавр» Далера Кузяева встретится в гостях с «Лиллем».
В воскресенье «Лион» сыграет дома с «Реймсом».
Чемпионат Франции
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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