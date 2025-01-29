Суд оставил без внимания жалобу LFP на гомофобные кричалки фанатов «ПСЖ» на матче со «Страсбуром» в Лиге 1. Личности виновных установить не удалось
«ПСЖ» не накажут за гомофобные кричалки фанатов на матче со «Страсбуром».
L’Equipe сообщает, что после матча Лиги 1 19 октября Профессиональная футбольная лига (LFP) подала жалобу в прокуратуру на гомофобные выкрики с трибуны болельщиков «ПСЖ». Главу ультрас парижан Ромена Мабиля вызывали в полицию для дачи разъяснений.
Суд Парижа не стал возбуждать уголовное дело по факту происшествия, поскольку расследование не позволило установить личности виновных.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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