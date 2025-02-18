Федерико Вальверде: «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки»
Федерико Вальверде высказался о критике в адрес арбитров.
– Отличаются ли ощущения от матчей в Лиге чемпионов от игр Ла Лиги из-за судейства?
– Не мне судить арбитров. Все мы люди и можем допускать ошибки. Судей часто критикуют, а когда они работают хорошо, их не хвалят.
Единственное, что я могу сделать, – это быть в распоряжении команды и, будучи капитаном, подталкивать партнеров к тому, чтобы работать, делать все возможное для клуба и для того, чтобы команда выиграла титулы в конце сезона, – сказал полузащитник «Реала».
Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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