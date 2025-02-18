  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федерико Вальверде: «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки»
3

Федерико Вальверде: «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки»

Федерико Вальверде высказался о критике в адрес арбитров.

– Отличаются ли ощущения от матчей в Лиге чемпионов от игр Ла Лиги из-за судейства?

– Не мне судить арбитров. Все мы люди и можем допускать ошибки. Судей часто критикуют, а когда они работают хорошо, их не хвалят.

Единственное, что я могу сделать, – это быть в распоряжении команды и, будучи капитаном, подталкивать партнеров к тому, чтобы работать, делать все возможное для клуба и для того, чтобы команда выиграла титулы в конце сезона, – сказал полузащитник «Реала». 

Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»
92сегодня, 12:23
Каземиро: «В «Реале» были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго. «Мадрид» умеет готовить игроков – Вини потребовалось 5 лет, чтобы стать великолепным»
29вчера, 19:10
Алаба и Рюдигер могут войти в заявку «Реала» в матче с «Ман Сити». Защитники тренировались перед игрой ЛЧ
3вчера, 12:51
Анчелотти получил желтую, несколько раз указав судье Монтеро на попадание Вальверде в руку Крусу в штрафной «Осасуны»
2415 февраля, 18:41Фото
Винисиус о предупреждениях за споры с судьями: «Они не защищают игрока, которого бьют. Бьют меня – и желтая мне. Я не святой, хочу побеждать любым способом»
3211 февраля, 23:09
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» примет «Фейеноорд», «Бавария» против «Селтика», «Аталанта» сыграет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
323 минуты назад
«Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям Советов» в аренду до конца сезона
2426 минут назад
Миятович считает, что «Реал» не должен жаловаться на судейство: «Такой большой клуб может время от времени выражать недовольство, комментировать, но не более того»
1032 минуты назад
Анчелотти о словах Пепа «вероятность пройти дальше – 1%»: «На самом деле он так не думает, как и мы не думаем, что наши шансы – 99%. У «Реала» есть небольшое преимущество»
944 минуты назад
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался. «Торино» внесет хавбека в заявку на оставшуюся часть сезона
31сегодня, 13:50
«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду «Крыльям» без права выкупа
12сегодня, 13:35
Сын Буффона вызван в юношескую сборную Чехии. 17-летний вингер выступает за «Пизу» из Серии Б
41сегодня, 13:20
Два игрока команды из Свердловской области умерли во сне в один день. СК проводит проверку
52сегодня, 12:52
Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»
92сегодня, 12:23
Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»
104сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Фанат «Лиона» приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно за нацистское приветствие на матче со «Страсбуром»
через 0
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Урал» и сыграл с ним вничью, «Ростов» уступил «Акрону», «Рубин» играет с «Сочи»
414 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого победил «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Васлем»
1458 минут назад
Киву возглавил «Парму». Клуб идет 18-м в Серии А
7сегодня, 12:39Фото
Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»
20сегодня, 11:51
Генич о Сперцяне: «Не кажется, что нужно в АПЛ. После борьбы не стоит на ногах – это появилось после прихода Ивича. Искоренить не получается. С этим много симуляций»
8сегодня, 11:46
Слот о Рэшфорде: «Я был впечатлен его скоростью, ему комфортно при игре с мячом. Надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но не в матче с «Ливерпулем»
5сегодня, 11:29
Толстиков о «Зените» на бразильском рынке: «Посмотрите на «ПСЖ», «Реал» – тоже полкоманды бразильцев. У петербуржцев сумасшедшие трансферы как «на вход», так и «на выход»
14сегодня, 11:16
Коке выбыл до конца марта. У капитана «Атлетико» мышечная травма ноги
сегодня, 11:13
Геннадий Орлов: «У игроков «Динамо» нет контакта с Личкой – они не понимают, чего он хочет. Для меня барометр – когда Лев Лещенко сказал, что команда неуправляема. Настолько все потерял Марцел»
24сегодня, 10:55
Рекомендуем