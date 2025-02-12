Винисиус о предупреждениях за споры с судьями: «Они не защищают игрока, которого бьют. Бьют меня – и желтая мне. Я не святой, хочу побеждать любым способом»

Винисиус Жуниор высказался о том, что получает желтые карточки за споры с рефери.

«Порой все сложно. Арбитры не защищают игрока, которого бьют. Когда меня бьют, я получаю желтую.

Но мои партнеры и тренеры помогают мне сосредоточиться на игре. Я не святой, хочу побеждать любым способом», – отметил вингер «Реала » в эфире Movistar.