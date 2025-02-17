Алаба и Рюдигер могут войти в заявку «Реала» в матче с «Ман Сити». Защитники тренировались перед игрой ЛЧ
Антонио Рюдигер и Давид Алаба могут сыграть против «Манчестер Сити».
Защитники «Реала» могут войти в заявку команды в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня оба футболиста приняли участие в тренировке команды.
Федерико Вальверде пропустил занятие из-за небольшого дискомфорта, но ожидается, что он примет участие в матче.
В первом матче мадридский клуб выиграл 3:2.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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