Алаба и Рюдигер могут войти в заявку «Реала» в матче с «Ман Сити». Защитники тренировались перед игрой ЛЧ

Антонио Рюдигер и Давид Алаба могут сыграть против «Манчестер Сити».

Защитники «Реала » могут войти в заявку команды в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Сегодня оба футболиста приняли участие в тренировке команды.

Федерико Вальверде пропустил занятие из-за небольшого дискомфорта, но ожидается, что он примет участие в матче.

В первом матче мадридский клуб выиграл 3:2.