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Анчелотти получил желтую, несколько раз указав судье Монтеро на попадание Вальверде в руку Крусу в штрафной «Осасуны»

Карло Анчелотти был предупрежден за вопросы к судье матча «Осасуна» – «Реал».

На 18-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги полузащитник мадридцев Федерико Вальверде попытался головой скинуть мяч партнеру, находясь в штрафной соперника, и, по всей видимости, попал в руку защитнику Хуану Крусу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, игра продолжилась.

Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», несколько раз указал на то, что арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый. На 21-й минуте судья подбежал к итальянцу и показал ему желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoХуан Крус
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
logoсудьи
logoКарло Анчелотти
logoОсасуна
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