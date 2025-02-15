Анчелотти получил желтую, несколько раз указав судье Монтеро на попадание Вальверде в руку Крусу в штрафной «Осасуны»

Карло Анчелотти был предупрежден за вопросы к судье матча «Осасуна» – «Реал».

На 18-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги полузащитник мадридцев Федерико Вальверде попытался головой скинуть мяч партнеру, находясь в штрафной соперника, и, по всей видимости, попал в руку защитнику Хуану Крусу . Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, игра продолжилась.

Карло Анчелотти , возглавляющий «Реал», несколько раз указал на то, что арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый. На 21-й минуте судья подбежал к итальянцу и показал ему желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»