Коке провел 42-е мадридское дерби, до рекорда Рамоса – 1 матч
Коке близок к тому, чтобы повторить рекорд по участию в мадридских дерби.
Хавбек «Атлетико» провел 42-й матч против «Реала» (1:1) за карьеру и вышел на второе место в истории, догнав Франсиско Хенто и Маноло Санчиса (оба – экс-«Реал»).
Рекорд по играм (43) в мадридских дерби принадлежит бывшему защитнику «Реала» Серхио Рамосу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
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