Коке провел 42-е мадридское дерби, до рекорда Рамоса – 1 матч

Коке близок к тому, чтобы повторить рекорд по участию в мадридских дерби.

Хавбек «Атлетико » провел 42-й матч против «Реала» (1:1) за карьеру и вышел на второе место в истории, догнав Франсиско Хенто и Маноло Санчиса (оба – экс-«Реал »).

Рекорд по играм (43) в мадридских дерби принадлежит бывшему защитнику «Реала» Серхио Рамосу.