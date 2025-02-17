«Нарушения «Ман Сити» – по сути, корпоративное мошенничество. Ожидаем снятия 60-100 очков». Финансовый эксперт Магуайр о деле «горожан»
Ранее «горожанам» были предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил.
«Если посмотреть на отчеты комиссии по «Ноттингем Форест» и «Эвертону», которым АПЛ предъявляла обвинения, можно заметить, что комиссия сочла их нарушения «незначительными». Это были незначительные нарушения, и они привели к снятию четырех очков [с «Ноттингема»] и шести очков [с «Эвертона» после апелляции].
То, в чем обвиняют «Манчестер Сити», – это, по сути, корпоративное мошенничество, и это должно быть расценено как серьезное нарушение правил.
Если их признают виновными – особенно выделю слово «если», – наказание, вероятно, будет гораздо более суровым. В случае признания их вины должно последовать снятие очков. Мы ожидаем, что с них снимут примерно от 60 до 100 очков», – сказал Киран Магуайр в подкасте Tear Us Apart.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий