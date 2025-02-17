«Нарушения «Ман Сити» – по сути, корпоративное мошенничество. Ожидаем снятия 60-100 очков». Финансовый эксперт Магуайр о деле «горожан»

Финансовый эксперт высказался о возможном наказании для «Манчестер Сити».

Ранее «горожанам» были предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил.

«Если посмотреть на отчеты комиссии по «Ноттингем Форест» и «Эвертону », которым АПЛ предъявляла обвинения, можно заметить, что комиссия сочла их нарушения «незначительными». Это были незначительные нарушения, и они привели к снятию четырех очков [с «Ноттингема »] и шести очков [с «Эвертона» после апелляции].

То, в чем обвиняют «Манчестер Сити », – это, по сути, корпоративное мошенничество, и это должно быть расценено как серьезное нарушение правил.

Если их признают виновными – особенно выделю слово «если», – наказание, вероятно, будет гораздо более суровым. В случае признания их вины должно последовать снятие очков. Мы ожидаем, что с них снимут примерно от 60 до 100 очков», – сказал Киран Магуайр в подкасте Tear Us Apart.