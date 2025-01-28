Профессор экономики о деле «Сити»: «Не думаю, что их ждет вылет, будет серьезное снятие очков – от 20 до 40, скорее всего. Также будет запрет на трансферы летом, вероятно»

Экономист Роб Уилсон рассказал, какое наказание грозит «Манчестер Сити».

Напомним, ранее «горожанам» были предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил.

Доктор Роб Уилсон, профессор экономики из Шеффилдского университета Халлама, поделился мнением о том, какое наказание может грозить «Манчестер Сити».

«Я не думаю, что их ждет вылет. Скорее всего, им грозит серьезное снятие очков. Ранее я предполагал, что это будет около 50 очков, когда они находились на вершине Премьер-лиги.

Но сейчас, думаю, это будет где-то между 20 и 40 очками. Вероятно, летом также будет введен запрет на трансферы, что, возможно, объясняет их текущую активность на рынке в январе.

Я ожидаю, что их накажут, но это будет одновременно и победой для «Манчестер Сити », и для Премьер-лиги. Это станет самым крупным снятием очков в истории, но при этом недостаточным, чтобы по-настоящему дестабилизировать клуб», – сказал Роб Уилсон в интервью Slingo.