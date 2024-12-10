Моуринью в ответ Пепу о нарушениях «Сити»: «Неправда, что я хочу их понижения в классе, я хочу справедливости. Маленькие клубы штрафуют при превышении лимитов ФФП на 5-10 евро»

Жозе Моуринью заявил, что хочет справедливости в деле о 115 нарушениях «Сити».

1 декабря «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити » со счетом 2:0. В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят!» В ответ на это тренер продемонстрировал зрителям шесть пальцев . Столько титулов АПЛ завоевали «горожане» под его руководством.

Позже Гвардиола отреагировал на сравнение его жеста с тремя пальцами, которые Моуринью демонстрировал фанатам после поражения «МЮ» со счетом 0:3 от «Тоттенхэма»: «Он выиграл три титула АПЛ , а я шесть». Португалец трижды выигрывал чемпионат с «Челси».

Жозе ответил : «Он выиграл 6 титулов АПЛ, а я 3, но я сделал это честно. Не хочу побед, пока рассматривают 150 дел».

Позднее Пеп заявил , что его слова про шесть титулов были шуткой.

«Мы работали вместе три года, и мы знаем, что любим друг друга. Неправда, что я хочу их понижения в классе, правда в том, что я хочу справедливости.

Маленькие клубы иногда получают штрафы в рамках финансового фэйр-плей, если превышают лимиты всего на 5-10 евро. Когда я был в «Роме», я тоже сталкивался с такими ограничениями, и это было непросто. Я не считаю это справедливым.

Мы хорошо относимся друг к другу, и он это знает. Слова, которые произносятся, – это одно, а чувства – совсем другое. Все, чего я хочу, – это справедливости, но у меня нет никаких плохих чувств к нему», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью .