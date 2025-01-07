Финансовый эксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Предъявлено 3 обвинения. Самое серьезное – получение денег от владельцев, которые они выдавали за спонсорские, это мошенничество. Могут снять до 100 очков»

Финансовый эксперт разъяснил ситуацию вокруг 115 нарушений «Ман Сити».

«В случае с «Сити» предъявлено три обвинения, не 115. Приходили ли деньги от владельцев, которые они выдавали за средства от спонсоров? Если это так, то это мошенничество. Это максимально серьезное обвинение. Если клуб признают виновным по этим обвинениям, «Манчестер Сити» ждет жесткое наказание, включая значительное снятие очков.

Вы не можете их просто понизить в классе, потому что Премьер-лига и Футбольная лига Англии (EFL) – независимые организации, и EFL не обязана их принимать. С учетом снятия очков с «Эвертона» и «Форест», которые были описаны комиссией как «незначительные нарушения», обвинения против «Манчестер Сити» касаются серьезных нарушений в течение 9-10 лет. Если рассматривать каждое нарушение в отдельности, это может привести к снятию от 60 до 100 очков, что фактически привело бы к понижению в классе.

Что касается серых выплат, такое в футболе случается. Я знаю ряд действующих и бывших игроков, которые одновременно работают на компанию владельцев и получают зарплату в клубе. Есть примеры, когда матерям игроков платили сотни тысяч фунтов за «работу скаутами академии», чтобы игрок мог получить чуть более выгодное предложение. Футбол довольно изобретателен в обходе этих правил.

Третье обвинение, которое, как мне кажется, «Сити» будет сложно оспорить, – это отказ от сотрудничества с расследованием Премьер-лиги. Хотя надо отметить: если моя жена заглянет в мою историю браузера, у меня тоже будут проблемы! Так делать нельзя. Нельзя полагаться на взломанные письма, но именно это и является линией защиты «Сити».

Основания для апелляции очень узкие. Она возможна только в том случае, если поведение комиссии окажется непрофессиональным, одна из сторон может подать апелляцию. Если «Манчестер Сити» признают виновным, весь совет директоров клуба должен будет подать в отставку, так как это будет признание их вины в предоставлении ложной информации и фактической лжи перед комиссией», – сказал финансовый эксперт Киран Магуайр в программе The Overlap Fan Debate.