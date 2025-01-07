  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Финансовый эксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Предъявлено 3 обвинения. Самое серьезное – получение денег от владельцев, которые они выдавали за спонсорские, это мошенничество. Могут снять до 100 очков»
20

Финансовый эксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Предъявлено 3 обвинения. Самое серьезное – получение денег от владельцев, которые они выдавали за спонсорские, это мошенничество. Могут снять до 100 очков»

Финансовый эксперт разъяснил ситуацию вокруг 115 нарушений «Ман Сити».

«В случае с «Сити» предъявлено три обвинения, не 115. Приходили ли деньги от владельцев, которые они выдавали за средства от спонсоров? Если это так, то это мошенничество. Это максимально серьезное обвинение. Если клуб признают виновным по этим обвинениям, «Манчестер Сити» ждет жесткое наказание, включая значительное снятие очков.

Вы не можете их просто понизить в классе, потому что Премьер-лига и Футбольная лига Англии (EFL) – независимые организации, и EFL не обязана их принимать. С учетом снятия очков с «Эвертона» и «Форест», которые были описаны комиссией как «незначительные нарушения», обвинения против «Манчестер Сити» касаются серьезных нарушений в течение 9-10 лет. Если рассматривать каждое нарушение в отдельности, это может привести к снятию от 60 до 100 очков, что фактически привело бы к понижению в классе.

Что касается серых выплат, такое в футболе случается. Я знаю ряд действующих и бывших игроков, которые одновременно работают на компанию владельцев и получают зарплату в клубе. Есть примеры, когда матерям игроков платили сотни тысяч фунтов за «работу скаутами академии», чтобы игрок мог получить чуть более выгодное предложение. Футбол довольно изобретателен в обходе этих правил.

Третье обвинение, которое, как мне кажется, «Сити» будет сложно оспорить, – это отказ от сотрудничества с расследованием Премьер-лиги. Хотя надо отметить: если моя жена заглянет в мою историю браузера, у меня тоже будут проблемы! Так делать нельзя. Нельзя полагаться на взломанные письма, но именно это и является линией защиты «Сити».

Основания для апелляции очень узкие. Она возможна только в том случае, если поведение комиссии окажется непрофессиональным, одна из сторон может подать апелляцию. Если «Манчестер Сити» признают виновным, весь совет директоров клуба должен будет подать в отставку, так как это будет признание их вины в предоставлении ложной информации и фактической лжи перед комиссией», – сказал финансовый эксперт Киран Магуайр в программе The Overlap Fan Debate.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЭвертон
деньги
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
финансовый фэйр-плей
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это дело «Барсы», Ла Лиги и федерации. Наш клуб не является частью единого фронта – мы лишь считаем, что правила одинаковы для всех»
723 минуты назад
Роналду о Криштиану-младшем: «Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня»
1334 минуты назад
Защитника «Монако» Синго должны были удалить за удар шипами в лицо Доннарумме в матче с «ПСЖ». Судейский департамент Лиги 1 признал ошибку арбитра Летексье и ВАР
943 минуты назад
Каррагер о предложении «Реала» по трансферу Трента: «Они сделали это с согласия игрока или его агента. Все знают, что «Ливерпуль» откажет в любом случае – чего вы добиваетесь?»
24сегодня, 13:39
Черчесов встретился с новым главой КФФ Омаровым: «Подвели итоги 2024-го, я изложил стратегию на 2025-й. Вопрос об отставке вообще не поднимался»
9сегодня, 13:19
Джоб Беллингем может перейти в «Кристал Пэлас» зимой. «Сандерленд» оценивает 19-летнего хавбека в 20 млн фунтов
24сегодня, 13:12
«Сити» хочет подписать Мармуша из «Айнтрахта» в январе. Сделка обойдется в 50 млн фунтов
9сегодня, 12:58
Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»
63сегодня, 12:50
Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го
28сегодня, 12:31
«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»
10сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» вряд ли продаст Мармуша в январе. С «Сити» контактов не было
3 минуты назад
«Ахмату» интересен экс-защитник «Пари НН» Масоэро. Переговоры начнутся после январских праздников («РБ Спорт»)
10 минут назад
Арне Слот: «Если Салах не забивает пенальти «Реалу», говорят, он отвлечен «ситуацией с контрактом». Трент плохо играет – отвлечен «ситуацией с контрактом». В 9 из 10 случаев результат зависит от соперника»
2сегодня, 13:26
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» сыграет с «Порту», Спортс’’ покажет матч с комментарием Лукомского и Юрана
сегодня, 13:11
Дмитрий Черышев о 90-х: «Были страшные моменты, людей выбрасывали из машин – хорошо, что смогли выжить. Старались думать только о футболе»
15сегодня, 13:02
Консейсау с сигарой в зубах станцевал в раздевалке «Милана» после победы над «Интером» в Суперкубке Италии
7сегодня, 12:46Фото
Слот о 2:2 с «МЮ»: «Все в «Ливерпуле» разочарованы, не только Трент. Я обсуждаю все с игроками, они делятся со мной тем, что их беспокоит. Следи я за соцсетями, у меня не было бы времени на жизнь»
сегодня, 12:13
«Комо» подписал Бюте из «Антверпена». О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо
сегодня, 12:04Фото
«Промес – не легенда «Спартака», он очень качественный футболист, принесший клубу много пользы». Орещук о Квинси
34сегодня, 10:57
«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии
2сегодня, 10:28
Рекомендуем