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«Бавария» передумала подписывать Та. «Барса» остается главным претендентом на защитника

«Бавария» не будет бороться за подписание Джонатана Та.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что клуб больше не заинтересован в защитнике, которого они пытались подписать прошлым летом.

«На данный момент это не тема для нас. Можно увидеть, что наша защита работает хорошо и стала действительно прочной. Мы пропускаем мало голов. Вот почему мы очень, очень довольны на данный момент», – сказал Фройнд Bild, рассуждая о планах на Та.

Таким образом, «Барселоне» не придется соревноваться с мюнхенцами за подписание 29-летнего игрока. Ранее сообщалось, что сам футболист решил перейти в «блауграну», несмотря на более выгодные предложения.

«Барселона» готова летом расстаться с Кристенсеном, чтобы подписать Та (Relevo)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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