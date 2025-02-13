Та решил перейти в «Барсу», несмотря на более выгодные предложения, в том числе от «Баварии» (Mundo Deportivo)
Контракт 29-летнего защитника с «Байером» истекает в 2025 году. Как утверждает Mundo Deportivo, Та решил перейти в «Барселону» летом, несмотря на то, что предложения других клубов, в том числе от «Баварии», могут быть более выгодными в финансовом плане.
Источники, близкие к игроку, сообщили, что Джонатан хочет играть за «блауграну», за которую болел еще в детстве. В ближайшее время в Барселоне состоится встреча для окончательного согласования трансфера немецкого защитника.
Прежде чем сделка будет завершена, «Барселоне» необходимо определиться с уходом одного из центральных защитников летом, наиболее вероятный кандидат – Андреас Кристенсен. Также необходимо дождаться разъяснений от Ла Лиги относительно финансовых возможностей клуба в летнее трансферное окно.
Планируется, что Та подпишет контракт на пять лет, но «Барселоне» подчеркивают, что соглашение с игроком еще не закрыто.
В текущем сезоне Бундеслиги Та провел 20 матчей и забил 2 гола.
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