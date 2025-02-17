«Милан» и Рейндерс продлят контракт до 2030 года

Тейани Рейндерс продлит контракт с «Миланом».

Стороны согласовали соглашение до 2030 года, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Рейндерс выступает за «россонери» с сезона-2023/24. Действующий контракт нидерландского полузащитника с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .