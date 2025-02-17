«Милан» и Рейндерс продлят контракт до 2030 года
Тейани Рейндерс продлит контракт с «Миланом».
Стороны согласовали соглашение до 2030 года, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Рейндерс выступает за «россонери» с сезона-2023/24. Действующий контракт нидерландского полузащитника с клубом рассчитан до июня 2028 года.
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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