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Селюк о трансферах бразильцев: «Антирепутационные сделки: один сбежал, другой напился, третий потерялся. Африканцы никогда не бегут из команд, я специально беру суперпрофессионалов»

Дмитрий Селюк не советует российским клубам подписывать бразильцев.

– Когда перестанут смотреть в сторону бразильцев? И, может быть, начнут в сторону сербов, например, смотреть?

– Все сербы, которые чуть-чуть выше среднего уровня, смотрят, как перейти в европейские клубы. В Россию идут сербы, которые никому не нужны, у которых зарплата в Сербии три тысячи, а здесь им дают по 15-20.

Я говорил уже много лет назад, что категорически отвергаю бразильцев. Бразильцы – это разовые сделки, но они антирепутационные. Потому что то один сбежал, то другой напился, а третий вовсе потерялся. Бразильцы ленивые, гуляки в большинстве своем.

Если так смотреть, сегодня футбол далеко не за бразильцами. Мы видим на чемпионатах мира, что бразильцы вылетают до главных матчей. Уже забыли, когда бразильцы играли в финале или в полуфинале. Сегодня направление другое – атлетичный футбол. Бразильцы неплохо работают с мячом, но я таких называю «дыр-дырщики». Если с ними играть жестко, плотно, они сразу теряются. Это показали игры «Зенита» с тем же «Акроном» или «Ахматом».

Я всегда категорически был против бразильцев. Кто-то может сказать: «Селюк, мол, африканцами занимается». Да, но африканцы никуда и никогда не бегут из команд. Я специально беру людей, которые чисто по менталитету – суперпрофессиональные ребята. Как только я вижу, что-то не так, я сразу с такими прощаюсь, – сказал футбольный агент.  

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
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