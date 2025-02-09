Селюк о Сперцяне: «Краснодар» хочет 15 млн евро – перебор, Transfermakt – это ни о чем. Говорили про «Лидс», сейчас напишут про «Реал», и будет 35 млн. Это больше раскрученность»

Дмитрий Селюк оценил трансферную стоимость Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что «Лидс» работает над трансфером 24-летнего полузащитника «Краснодара » на лето.

– За какую стоимость «Краснодару» стоит рассмотреть вариант с продажей Сперцяна?

– Слышал, они 15 миллионов евро хотят.

– Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро. Вам не кажется, что это перебор?

– Тоже так думаю. Мне кажется, даже 15 млн перебор. Вы поймите, Transfermakt – это ни о чем.

Например, есть Погостнов , который оценивается там в 1,5-2 млн евро. В «Локомотиве » он пока сидит, играл только в Беларуси. Это больше раскрученность.

Тут сыграл, там «Краснодар» на втором месте, где-то написали, что его хотят, и раз – такая цена. Сейчас напишут про «Лидс », потом еще кто-нибудь напишет, что его хочет «Реал Мадрид », и будет 35 млн.

Как они пишут, «Зенит » покупает за 35 млн (Луиса Энрике – Спортс’‘). Откуда мы знаем, что за 35 млн, а не за 3? – сказал футбольный агент Селюк .