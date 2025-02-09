Селюк о Сперцяне: «Краснодар» хочет 15 млн евро – перебор, Transfermakt – это ни о чем. Говорили про «Лидс», сейчас напишут про «Реал», и будет 35 млн. Это больше раскрученность»
Ранее сообщалось, что «Лидс» работает над трансфером 24-летнего полузащитника «Краснодара» на лето.
– За какую стоимость «Краснодару» стоит рассмотреть вариант с продажей Сперцяна?
– Слышал, они 15 миллионов евро хотят.
– Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро. Вам не кажется, что это перебор?
– Тоже так думаю. Мне кажется, даже 15 млн перебор. Вы поймите, Transfermakt – это ни о чем.
Например, есть Погостнов, который оценивается там в 1,5-2 млн евро. В «Локомотиве» он пока сидит, играл только в Беларуси. Это больше раскрученность.
Тут сыграл, там «Краснодар» на втором месте, где-то написали, что его хотят, и раз – такая цена. Сейчас напишут про «Лидс», потом еще кто-нибудь напишет, что его хочет «Реал Мадрид», и будет 35 млн.
Как они пишут, «Зенит» покупает за 35 млн (Луиса Энрике – Спортс’‘). Откуда мы знаем, что за 35 млн, а не за 3? – сказал футбольный агент Селюк.
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