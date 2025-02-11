Селюк о словах Пономарева: «В России агент зачастую занимается не карьерой игроков, а отмыванием денег. Но если их не будет, представьте, придет 18-летний, его в клубе обманут. Будет за тарелку борща играть»

Дмитрий Селюк отреагировал на слова Владимира Пономарева про агентов.

Ранее бывший защитник ЦСКА назвал агентов «свoлочами и паразитами».

«Если Пономарева спросить, чем занимается агент, то он не объяснит. Он не знает, это человек другого поколения. Слабо представляет работу хороших агентов.

В России вообще понятие агента исковеркано. Здесь агент – это просто человек по получению денег и откатам из клубов и государственных предприятий. Поэтому многие высказываются в этом направлении. В России зачастую агент не занимается выстраиванием карьеры футболистов, а занимается отмыванием денег.

В каком-то смысле Пономарев прав, если говорить о недобросовестных агентах. Но если в целом, то он не прав. Если он так говорит, то должен и сказать, что есть нормальные агенты, которые помогают игрокам в этой непростой сфере, где жулик на жулике и жуликом погоняет, которые думают, как набить свои карманы.

Но это все именно в России. Если в Европе дадут 2-3 миллиона комиссионных агенту, то правоохранительные органы придут. Помните, раньше писали про Райолу, Мендеша? Один умер, к другому с обыском приехали. Сейчас тишина. К сожалению, из-за таких ФИФА внесли изменения в агентскую деятельность, хотя это неправильно.

Скажу на своем примере. В отличие от многих спортивных директоров российских клубов, я нахожу футболистов, о которых вообще никто не знает. Я вкладываю в них, все оплачиваю: проживание, питание, родителей. Веду этого футболиста. К примеру, я для родителей Нене Гбамбле купил дом в Кот-д’Ивуаре.

Если не будет агентов, то представьте, например, придет 18-летний игрок, его в клубе обманут. Сделают кабальный контракт полностью в пользу клуба, ничего для футболиста. Будет за тарелку борща играть. И кто парню, который пока ничего не понимает, поможет?

Конечно, клубы бы хотели, чтобы агентов не было. Тогда им приходится делиться. Но должен быть взрослый человек, который подскажет», – заявил футбольный агент Дмитрий Селюк.