Селюк о Гарсии за 20 млн евро: «Спартак» мог бы подписать Конате за меньшие деньги. АЕК, который хотел именно его, продает Ливая красно-белым»
27-летний форвард перешел в московский клуб из АЕК за 20 млн евро. Агент Селюк считает, что «Спартак» мог бы приобрести его клиента Мохамеда Конате за гораздо меньшие деньги и без потери качества.
«Гарсия же из АЕК перешел? Вот я всегда говорю, что иногда надо смотреть вокруг себя. Вот был Конате, у которого закончился контракт с «Ахматом». Допустим, «Спартак» мог бы его подписать за гораздо меньшие деньги.
Почему я говорю именно про Конате? Потому что АЕК хотел приобрести именно Конате. Другое дело, что Конате ушел в Саудовскую Аравию по другим причинам. Но греки хотели его подписать. То есть клуб, который как раз хотел усилиться Конате, продает игрока в «Спартак».
Для меня многие вещи тут странные. Если бы не было зимней паузы, «Спартак» занимал бы первое место. Красно‑белые явно набрали ход. Что‑что, а с нападением в «Спартаке» все было нормально.
Сейчас же «Спартак» снова берет дорогостоящих игроков. И когда футболисты покупаются за такие деньги, их хотят сразу ставить в состав. Не будет никто их держать на лавке за такие деньги. И те, кто делал результат до этого, могут начать обижаться», – сказал Селюк «Матч ТВ».
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