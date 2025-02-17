Невилл считает, что из игроков «МЮ» лишь Бруну попал бы в основу «Тоттенхэма»: «Вот до чего дошли манкунианцы. Вот что случается с футболистами, когда они попадают на «Олд Траффорд»
Гари Невилл считает, что лишь Бруну Фернандеш попал бы в основу «Тоттенхэма».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил «шпорам» (0:1) в матче АПЛ.
«Сколько игроков «Юнайтед» попали бы в состав «шпор», если бы все были здоровы? Думаю, только Бруну. Возможно, Диалло, но я, пожалуй, предпочел бы Кулусевски.
Любой игрок «Тоттенхэма», за исключением одного, сильнее любого футболиста «Ман Юнайтед». Это не эмоции, мы это уже проходили, и это очень печально.
Вот до чего дошел «Ман Юнайтед». Вот что случается с игроками, когда они попадают сюда. А после того как они уходят в другие клубы – они расцветают», – сказал экс-защитник «МЮ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем