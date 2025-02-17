Невилл считает, что из игроков «МЮ» лишь Бруну попал бы в основу «Тоттенхэма»: «Вот до чего дошли манкунианцы. Вот что случается с футболистами, когда они попадают на «Олд Траффорд»

Гари Невилл считает, что лишь Бруну Фернандеш попал бы в основу «Тоттенхэма».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » уступил «шпорам» (0:1) в матче АПЛ .

«Сколько игроков «Юнайтед» попали бы в состав «шпор», если бы все были здоровы? Думаю, только Бруну . Возможно, Диалло , но я, пожалуй, предпочел бы Кулусевски.

Любой игрок «Тоттенхэма », за исключением одного, сильнее любого футболиста «Ман Юнайтед». Это не эмоции, мы это уже проходили, и это очень печально.

Вот до чего дошел «Ман Юнайтед». Вот что случается с игроками, когда они попадают сюда. А после того как они уходят в другие клубы – они расцветают», – сказал экс-защитник «МЮ».