Постекоглу об «МЮ»: «Амориму пришлось ставить игроков не на свои позиции и держать детей на скамейке. Добро пожаловать в мой мир. Это всего одна игра, попробуйте так два месяца»

Эндж Постекоглу отметил схожие проблемы «МЮ» и «Тоттенхэма».

«Шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (1:0).

«Ему [Рубену Амориму ] пришлось ставить игроков не на свои позиции и держать детей на скамейке. Добро пожаловать в мой мир. Это всего одна игра. Попробуйте делать так два месяца.

Но, на мой взгляд, сегодня «Манчестер Юнайтед » был хорош», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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Аморим про «МЮ»: «Ежедневные потери игроков меняют подход к игре, нельзя играть с Зиркзе так же, как с Диалло. У меня много проблем, работа очень сложная, но я придерживаюсь своих убеждений»

Постекоглу о вылете из Кубка Англии: «У «Тоттенхэма» не было 11 игроков основы. У любой команды возникли бы трудности, а мы справляемся с этим уже 2,5 месяца»