Гафин о возможности возвращения Захаряна в «Динамо»: «Если у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его»
Дмитрий Гафин оценил возможность аренды Арсена Захаряна в «Динамо».
– Захаряна замучили травмы, а многие эксперты ставят под сомнение правильность перехода в Испанию. Вы рассматриваете вариант с арендой Арсена?
– Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле.
Что касается его возвращения, то «Динамо» – родной дом для Арсена.
Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя.
Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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