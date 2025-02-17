Уокер спросил у Бекхэма разрешения взять 32-й номер в «Милане»: «Было честью получить сообщение, что я могу надеть эту футболку»
Кайл Уокер спросил у Дэвида Бекхэма разрешения взять 32-й номер в «Милане».
– Вы решили играть под тем же номером, что и Дэвид Бекхэм, когда он играл за «Милан»? Надеетесь ли вы подражать ему в чем-то еще?
– Я не думаю, что смогу повторить то, что Дэвид Бекхэм сделал для футбола, как на поле, так и за его пределами. Он изменил футбол.
Он написал мне сообщение, и я сказал: «Надеюсь, ты не будешь против, если я возьму твой номер». Он ответил: «Нет, это честь, носи его с гордостью».
Надеюсь, я смогу продолжать хорошо выступать и приносить команде победы. Для меня было честью получить сообщение, что я могу надеть эту футболку, – рассказал защитник «Манчестер Сити», выступающий за «Милан» на правах аренды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GQ
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