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Уокер назвал Деле Алли самым стильным из партнеров, Консейсау – из тренеров: «Пепу тоже нравилось приодеться, и Диаш хорошо поработал над своим стилем за эти годы»

Кайл Уокер высказался о своем отношении к моде.

 – Я здесь [в «Милане»], чтобы играть в футбол, но, если я смогу сходить на некоторые показы, которые проходят в Милане, это будет фантастическим опытом.

– То есть ты бы сказал, что увлекаешься модой?

– В раздевалке говорят, что у меня нормальный стиль, многие партнеры по команде ставят меня в тройку лучших. Я думаю, если ты хорошо одеваешься, ты чувствуешь себя хорошо, а это всегда приятно.

Я не так много выкладываю в инстаграме о своем образе жизни вне поля, так что вы, вероятно, не знаете, но мне нравится красиво одеваться. Сейчас мне нравится Hermès – я стараюсь не носить слишком много вещей, по которым можно было бы понять, что это за бренд, стараюсь делать это как можно более сдержанно.

– Кто самый стильный из партнеров по команде, с которыми ты когда-либо играл?

– Должен сказать, что это Деле Алли (который выступал с Уокером в «Тоттенхэме», а сейчас играет за «Комо» – Спортс”).

– Еще один англичанин в Италии?

– Мы еще не встречались за обедом или чем-нибудь в этом духе, потому что мы оба были очень заняты, но Деле мой хороший друг, и мне нравится, как он одевается.

Честно говоря, Рубен Диаш [в «Сити»] хорошо поработал над своим стилем за эти годы. Когда он только пришел, он был не слишком хорош, но потом начал вникать в моду, и я бы сказал, что он сильно похорошел.

– А как насчет самого стильного тренера, под руководством которого ты играл?

– О, здешний тренер, Консейсау, хотя я видел не так много, потому что обычно на тренировках он в спортивных костюмах Puma. Пепу тоже нравилось приодеться! – рассказал защитник «Манчестер Сити», выступающий за «Милан» на правах аренды.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GQ
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМилан
logoКайл Уокер
logoМанчестер Сити
logoРубен Диаш
logoДеле Алли
logoстиль
logoПеп Гвардиола
logoСержиу Консейсау
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