Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом – не добьетесь таких результатов. Он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший»

Кайл Уокер высказался об одержимости Пепа Гвардиолы футболом.

– Исходя из вашего опыта работы с Пепом в «Манчестер Сити», в чем ключ к успеху?

– Если вы не одержимы футболом, вы не добьетесь результатов, которых добился Пеп, не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией».

Также калибр игроков, которыми он руководил: кажется, он всегда извлекает из них максимум пользы. Вот почему он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший, – заявил защитник «Сити», выступающий за «Милан » на правах аренды.