Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом – не добьетесь таких результатов. Он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший»
Кайл Уокер высказался об одержимости Пепа Гвардиолы футболом.
– Исходя из вашего опыта работы с Пепом в «Манчестер Сити», в чем ключ к успеху?
– Если вы не одержимы футболом, вы не добьетесь результатов, которых добился Пеп, не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией».
Также калибр игроков, которыми он руководил: кажется, он всегда извлекает из них максимум пользы. Вот почему он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший, – заявил защитник «Сити», выступающий за «Милан» на правах аренды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GQ
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