Кайл Уокер: «Никто не может выиграть матч в одиночку. Может, Месси или Роналду способны на волшебство, но я играл в командах, где нужно быть частью коллектива»
Кайл Уокер считает, что в футболе важна командная игра.
«В командном спорте нужна сплоченность. Вам нужны определенные личности, которые делают определенные вещи не только на поле в течение 90 минут, но и в раздевалке на ежедневной основе.
Ни один игрок не может выйти на поле и выиграть матч в одиночку. Ладно, может быть, Месси или Роналду могут в определенные моменты творить волшебство, но в тех командах и с теми партнерами, с которыми я играл, нужно быть частью коллектива, и я твердо верю в такой подход.
Это командная игра, а не индивидуальный спорт», – сказал защитник «Милана», арендованный у «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GQ
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