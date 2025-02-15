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  • Кайл Уокер: «Никто не может выиграть матч в одиночку. Может, Месси или Роналду способны на волшебство, но я играл в командах, где нужно быть частью коллектива»
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Кайл Уокер: «Никто не может выиграть матч в одиночку. Может, Месси или Роналду способны на волшебство, но я играл в командах, где нужно быть частью коллектива»

Кайл Уокер считает, что в футболе важна командная игра.

«В командном спорте нужна сплоченность. Вам нужны определенные личности, которые делают определенные вещи не только на поле в течение 90 минут, но и в раздевалке на ежедневной основе.

Ни один игрок не может выйти на поле и выиграть матч в одиночку. Ладно, может быть, Месси или Роналду могут в определенные моменты творить волшебство, но в тех командах и с теми партнерами, с которыми я играл, нужно быть частью коллектива, и я твердо верю в такой подход.

Это командная игра, а не индивидуальный спорт», – сказал защитник «Милана», арендованный у «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GQ
logoКайл Уокер
logoпремьер-лига Англия
logoКриштиану Роналду
logoМилан
logoМанчестер Сити
logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
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