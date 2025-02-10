Диаш о бойкоте «Реалом» вручения «Золотого мяча»: «Не думал об этом ни секунды. Я радовался за Родри, как и все в «Ман Сити»

Рубен Диаш высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча».

– «Реал» проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча», потому что Винисиус не выиграл его. Насколько неуважительным по отношению к Родри это показалось команде?

– Честно говоря, я ни секунды не думал о том, было это проявлением неуважения или нет. Я был рядом с Родри, тем вечером мы праздновали [его победу] вместе.

Я был рад за него, как и все в клубе. Я не тратил время на размышления об этом, – сказал защитник «Манчестер Сити » перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.