Гвардиола не обижается на «Реал» из-за бойкота «Золотого мяча»: «Винисиус тоже провел выдающийся год и заслуживал его. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Роналду»

Пеп Гвардиола не обижается на «Реал» за бойкот церемонии «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители мадридского клуба бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.

На пресс-конференции перед игрой с «Реалом » в Лиге чемпионов главному тренеру «горожан» задали вопрос о том, нет ли у него обиды на мадридцев из-за этого.

«Абсолютно нет. Винисиус тоже провел выдающийся год [как и Родри]. Он его заслуживал. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Криштиану [Роналду]. Тема закрыта», – сказал Гвардиола.

Я рад за Родри. Я был там, я праздновал с ним, я был очень рад за него. Я не тратил свое время на размышления [о бойкоте «Реала»]», – добавил испанский специалист.