Гвардиола не обижается на «Реал» из-за бойкота «Золотого мяча»: «Винисиус тоже провел выдающийся год и заслуживал его. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Роналду»
Пеп Гвардиола не обижается на «Реал» за бойкот церемонии «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители мадридского клуба бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.
На пресс-конференции перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов главному тренеру «горожан» задали вопрос о том, нет ли у него обиды на мадридцев из-за этого.
«Абсолютно нет. Винисиус тоже провел выдающийся год [как и Родри]. Он его заслуживал. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Криштиану [Роналду]. Тема закрыта», – сказал Гвардиола.
Я рад за Родри. Я был там, я праздновал с ним, я был очень рад за него. Я не тратил свое время на размышления [о бойкоте «Реала»]», – добавил испанский специалист.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AP
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