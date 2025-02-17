Чухлов о Мантуане на позиции правого защитника: «Здорово помогает атаке «Зенита», много бегает и умеет создать остроту»

Борис Чухлов оценил игру Густаво Мантуана на позиции правого защитника в «Зените».

«Мне нравится, что на этих сборах у «Зенита» наигрывался на позицию правого защитника Мантуан. Она, чего там говорить, была проблемной. Бразилец хорош тем, что здорово помогает атаке.

Много бегает, старается, желание есть у человека. Сейчас его еще поднатаскают в защите, и это будет очень хорошая кандидатура. Важно его умение создать остроту впереди.

Вспомните, как в «Зените» играл тот же Смольников. Самоотдача — сумасшедшая, тоже подключался к атакам, но точный пас от него шел не всегда, мягко говоря.

То же самое можно сказать про Караваева, дай бог ему здоровья, пусть поправляется. Его КПД в атаке оставлял желать лучшего», – сказал бывший форвард «Зенита».