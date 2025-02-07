Сергей Семак: «Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Посмотрим, получится ли усилить позиции»
«Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в матче Winline Зимний Кубок РПЛ.
– Вопрос по проблемной позиции правого защитника. Как будете с этой ситуацией справляться?
– Пока понимание не окончательное. Посмотрим, получится ли у нас усилить позиции, которые, по нашему мнению, требуют доукомплектованности.
На сегодняшний день Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Для него эта позиции более удобная.
Эраковичу на этой позиции не хватает физики – все‑таки он центральный защитник. Если брать схему с четырьмя защитниками, то у Мантуан наиболее предпочтительнее.
– Что скажете по игре с «Ростовом»?
– Типичная игра для сборов. Где‑то хватало скоростей, где‑то нет. Во втором тайме было много брака, в том числе у Вендела. И трава на поле высокая, тот же Глушенков хочет сыграть в одно касание, а мяч из‑за травы постоянно тормозит.
Сегодня хотели посмотреть на Луиса Энрике, как он слева играет, как справа. С одного фланга Луису удобнее смещаться под рабочую ногу, с другого – в центр, в принципе он везде может обыгрывать.
Смотрим, как игроки себя чувствуют на той или иной позиции, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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