Сергей Семак: «Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Посмотрим, получится ли усилить позиции»

Сергей Семак высказался о проблемах «Зенита» на позиции правого защитника.

«Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в матче Winline Зимний Кубок РПЛ.

– Вопрос по проблемной позиции правого защитника. Как будете с этой ситуацией справляться?

– Пока понимание не окончательное. Посмотрим, получится ли у нас усилить позиции, которые, по нашему мнению, требуют доукомплектованности.

На сегодняшний день Мантуан – приоритетный вариант на позиции правого защитника. Для него эта позиции более удобная.

Эраковичу на этой позиции не хватает физики – все‑таки он центральный защитник. Если брать схему с четырьмя защитниками, то у Мантуан наиболее предпочтительнее.

– Что скажете по игре с «Ростовом»?

– Типичная игра для сборов. Где‑то хватало скоростей, где‑то нет. Во втором тайме было много брака, в том числе у Вендела. И трава на поле высокая, тот же Глушенков хочет сыграть в одно касание, а мяч из‑за травы постоянно тормозит.

Сегодня хотели посмотреть на Луиса Энрике , как он слева играет, как справа. С одного фланга Луису удобнее смещаться под рабочую ногу, с другого – в центр, в принципе он везде может обыгрывать.

Смотрим, как игроки себя чувствуют на той или иной позиции, – сказал главный тренер «Зенита » Сергей Семак.