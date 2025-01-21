Мантуан о «Зените»: «Мы привыкли к победам в начале сезона – это расслабило. Два поражения в конце первой части получились болезненными и здорово нас подстегнули»

Густаво Мантуан оценил первую часть сезона Мир РПЛ в исполнении «Зенита».

Команда Сергея Семака находится на второй позиции в таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром».

– В первой части сезона у «Зенита» были и серии из крупных побед, и обидные поражения, особенно в концовке. Как оцените ее вы?

– Мы очень здорово начали сезон – с хороших красивых побед.

Но и как будто сразу немного к этому привыкли. Это нас расслабило, после чего сразу начались проблемы с точки зрения результата. Особенно в домашних матчах, что вообще недопустимо.

Потом смогли выправить ситуацию. Сейчас продолжаем преследование лидера.

И мне кажется, у нас есть все, чтобы отлично провести весеннюю часть сезона. К этому готовимся на сборах, чтобы вернуться на то место, на котором привыкли находиться.

– Может, в плане мотивации это не так уж плохо для «Зенита», что на зимнюю паузу команда ушла вровень с «Краснодаром»?

– Конечно. Два поражения в конце осенней части (от «Крыльев Советов» и «Акрона» – Спортс’’) получились очень болезненными и здорово нас подстегнули.

Теперь очень хочется исправиться перед своими болельщиками, перед самими собой. Это дополнительная мотивация на сборы и весеннюю часть сезона, – сказал полузащитник «Зенита » Густаво Мантуан .