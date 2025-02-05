Орлов о «Зените»: «Покупать за 20-30 млн правого защитника – это не бизнес, ненужная роскошь. Позиция укомплектована: есть Эракович, Мантуан»

Геннадий Орлов высказался о поиске правого защитника для «Зенита».

«Разговоры о том, что «Зениту » нужен правый защитник? Считаю, эта позиция вполне укомплектована даже с учетом травм Караваева и Волкова . Можно использовать справа Эраковича . Есть Мантуан. Правда, он полезнее на позиции вингера.

Если покупать за 20-30 миллионов правого защитника, это не бизнес. Не вижу в этом смысла. Зачем? Ненужная роскошь, скажем так», – сказал футбольный комментатор.

«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)