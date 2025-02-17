Жемалетдинов о схеме Николича: «В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для РПЛ, никто не мог под него подстроиться. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое»

Рифат Жемалетдинов рассказал о новой тактической схеме ЦСКА.

— ЦСКА перестраивается на уже легендарный ромб Николича. Ты это проходил в «Локо». Есть ли различия с той историей?

— В плане отработки ромба ничего не поменялось со времен «Локомотива», требования все те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, «восьмерки», «десятки» — все должны много бегать.

В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.

— В чем преимущества ромба для этого состава ЦСКА?

— Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит, — сказал хавбек ЦСКА .