Жемалетдинов о схеме Николича: «В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для РПЛ, никто не мог под него подстроиться. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое»
Рифат Жемалетдинов рассказал о новой тактической схеме ЦСКА.
— ЦСКА перестраивается на уже легендарный ромб Николича. Ты это проходил в «Локо». Есть ли различия с той историей?
— В плане отработки ромба ничего не поменялось со времен «Локомотива», требования все те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, «восьмерки», «десятки» — все должны много бегать.
В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.
— В чем преимущества ромба для этого состава ЦСКА?
— Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит, — сказал хавбек ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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