«Фламенго» подтвердил срыв трансфера Лоррана в ЦСКА: «Переговоры прекращены после того, как игрок не смог договориться со своими представителями»

Спортивный директор «Фламенго» подтвердил срыв трансфера Лоррана в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Вене Казагранде.

«Фламенго» сообщает, что он получил документ от ЦСКА , в котором сообщается о прекращении переговоров с Лорраном после того, как он не смог договориться со своими представителями.

Таким образом, Лорран останется в распоряжении «Фламенго », — сказал Жозе Бото.