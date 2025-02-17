«Фламенго» подтвердил срыв трансфера Лоррана в ЦСКА: «Переговоры прекращены после того, как игрок не смог договориться со своими представителями»
Спортивный директор «Фламенго» подтвердил срыв трансфера Лоррана в ЦСКА.
Ранее об этом сообщил журналист Вене Казагранде.
«Фламенго» сообщает, что он получил документ от ЦСКА, в котором сообщается о прекращении переговоров с Лорраном после того, как он не смог договориться со своими представителями.
Таким образом, Лорран останется в распоряжении «Фламенго», — сказал Жозе Бото.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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