Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Сочи» и «Факелом», «Краснодар» против «Астаны»
ЦСКА сыграет с «Сочи» и встретится с «Факелом» в товарищеских матчах.
«Краснодар» проведет контрольную игру с «Астаной».
Товарищеские матчи
ЦСКА – «Сочи» – 11:00
«Краснодар» Россия – «Астана» Казахстан – 15:30
«Ахмат» Россия – «Актобе» Казахстан – 16:00
ЦСКА – «Факел» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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