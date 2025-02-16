Алеррандро вылетел к ЦСКА в Турцию. Форвард переходит из «Брагантино»

Алеррандро находится на пути в расположение ЦСКА.

О том, что нападающий скоро присоединится к новым партнерам, сообщил Карлос Майнберг, его агент.

«Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию», – сообщил представитель футболиста.

Ранее сообщалось , что 25-летний нападающий выкупит себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро.