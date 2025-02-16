Алеррандро вылетел к ЦСКА в Турцию. Форвард переходит из «Брагантино»
Алеррандро находится на пути в расположение ЦСКА.
О том, что нападающий скоро присоединится к новым партнерам, сообщил Карлос Майнберг, его агент.
«Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию», – сообщил представитель футболиста.
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий выкупит себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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