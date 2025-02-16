Александр Мостовой: «Сафонов правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Матвей не сдается и пытается всеми силами стать игроком основы»
Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова из «ПСЖ».
«Сафонов правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Да, все понимают, что там первым номером является Доннарумма, но Матвей не сдается и пытается всеми силами стать игроком основы.
Он в этом сезоне наверняка выиграет чемпионат Франции, что станет отличным достижением для российского футболиста. Если останется подольше в «ПСЖ», то завоюет еще несколько трофеев с этой командой. Это большой клуб, который выступает на высоком уровне. Сафонов сделал правильный выбор», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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