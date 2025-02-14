Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник

В Испании пройдут матчи 24-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Жирона » на своем поле сыграет с «Хетафе ».

В субботу «Реал » встретится на выезде с «Осасуной», «Атлетико » примет «Сельту».

В воскресенье «Атлетик» в гостях сыграет с «Эспаньолом».

В понедельник «Барселона » примет «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги