Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
В Испании пройдут матчи 24-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Жирона» на своем поле сыграет с «Хетафе».
В субботу «Реал» встретится на выезде с «Осасуной», «Атлетико» примет «Сельту».
В воскресенье «Атлетик» в гостях сыграет с «Эспаньолом».
В понедельник «Барселона» примет «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании
24-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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