Иньяки Уильямс подвергся расизму на матче с «Эспаньолом». Игру остановили на 3 минуты
Матч «Атлетика» с «Эспаньолом» был приостановлен из-за расистских оскорблений.
Команды играют (0:0, первый тайм) в 24-м туре Ла Лиги. Матч проходит в Барселоне.
На 15-й минуте встречи главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес был вынужден активировать антирасистский протокол. Он остановил игру и подозвал к себе капитанов команд Хави Пуадо и Иньяки Уильямса. Нападающий «Атлетика» рассказал о расизме с трибун, к которым затем обратились по громкой связи с просьбой прекратить подобное поведение.
В конечном счете матч был приостановлен на 3 минуты. После возобновления игры болельщики свистели каждый раз, когда Уильямс касался мяча, сообщает COPE.
Отмечается, что испанец ганского происхождения уже сталкивался с проявлениями расизма на стадионе «Эспаньола».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
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