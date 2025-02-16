  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньяки Уильямс подвергся расизму на матче с «Эспаньолом». Игру остановили на 3 минуты
1

Иньяки Уильямс подвергся расизму на матче с «Эспаньолом». Игру остановили на 3 минуты

Матч «Атлетика» с «Эспаньолом» был приостановлен из-за расистских оскорблений.

Команды играют (0:0, первый тайм) в 24-м туре Ла Лиги. Матч проходит в Барселоне.

На 15-й минуте встречи главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес был вынужден активировать антирасистский протокол. Он остановил игру и подозвал к себе капитанов команд Хави Пуадо и Иньяки Уильямса. Нападающий «Атлетика» рассказал о расизме с трибун, к которым затем обратились по громкой связи с просьбой прекратить подобное поведение.

В конечном счете матч был приостановлен на 3 минуты. После возобновления игры болельщики свистели каждый раз, когда Уильямс касался мяча, сообщает COPE.

Отмечается, что испанец ганского происхождения уже сталкивался с проявлениями расизма на стадионе «Эспаньола».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
logoЭспаньол
logoАтлетик
logoЛа Лига
стадионы
logoХави Пуадо
болельщики
logoсудьи
происшествия
дискриминация
Гильермо Куадра Фернандес
logoИньяки Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Атлетик» в гостях у «Эспаньола», «Сосьедад» Захаряна против «Бетиса», «Барса» сыграет с «Райо» в понедельник
508сегодня, 13:01Live
Рекомендуем
Главные новости
Алаба и Рюдигер могут сыграть с «Ман Сити», Васкес не восстановится к матчу Лиги чемпионов
110 минут назад
Маттеус о Мусиале: «Лицо не только «Баварии», но и всего немецкого футбола. Джамал заслуживает всех похвал – рад, что он остается в клубе и в Бундеслиге»
922 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» играет с «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
41034 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» проиграла «Комо»
6635 минут назадLive
«Если бы за каждое fuck off или ja pierdole после спора с арбитром удаляли, игры заканчивались бы 5 на 5». Защитник «Херенвена» Бохневич о красной Беллингема в матче с «Осасуной»
2742 минуты назад
Беллингем об удалении в матче с «Осасуной»: «Еще раз извиняюсь, что оставил «Реал» в меньшинстве. Благодарю болельщиков за поддержку и понимание»
3457 минут назад
В RFEF растет беспокойство по поводу судейства в Ла Лиге. Глава федерации Лусан хочет начать «структурные изменения» в системе назначения и оценки работы арбитров (Marca)
37сегодня, 13:26
Кафу не считает Роналду лучшим футболистом в истории: «Криштиану был лучшим шесть-семь лет. Но надо помнить про Марадону, Пеле, Платини, Беккенбауэра и Гарринчу»
61сегодня, 13:23
Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. «Реал», «Бавария», «Барса», «Ман Сити»? Да»
59сегодня, 13:16
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
сегодня, 13:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Хоффенхайма», «Айнтрахт» сыграет с «Хольштайном»
1075 минут назадLive
В «Ахмате» заявили о полном доверии Ташуеву: «Он наш тренер. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается»
7 минут назад
Булыкин о Сафонове: «У Матвея большое будущее в Европе – в «ПСЖ» он развивается и прогрессирует. Во Франции топ-чемпионат, хоть и называется «Макдоналдс-лига»
19 минут назад
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». 1:0 – Диас открыл счет. Онлайн-трансляция
1019 минут назадLive
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» и играют с «Тоболом», «Динамо» Махачкала против «Ахмата»
119 минут назадLive
Валерий Масалитин: «Нашим тренерам тяжело прорваться в топ-чемпионаты. Никто не согласится променять сладкое место в России. Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского»
130 минут назад
Трент проводит 250-й матч в АПЛ. Защитник «Ливерпуля» обогнал Джеррарда, став самым молодым игроком клуба с этим показателем
34 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Монпелье», «Ницца» сыграет с «Гавром» Кузяева
3235 минут назадLive
«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
937 минут назад
Дмитрий Гунько: «Огромные траты «Спартака» говорят, что «Спартак» ввязывается в гонку. Как я понимаю, это деньги «Лукойла», поэтому проходят большие трансферы»
1345 минут назад
Рекомендуем