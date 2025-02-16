Иньяки Уильямс подвергся расизму на матче с «Эспаньолом». Игру остановили на 3 минуты

Матч «Атлетика» с «Эспаньолом» был приостановлен из-за расистских оскорблений.

Команды играют (0:0, первый тайм) в 24-м туре Ла Лиги . Матч проходит в Барселоне.

На 15-й минуте встречи главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес был вынужден активировать антирасистский протокол. Он остановил игру и подозвал к себе капитанов команд Хави Пуадо и Иньяки Уильямса. Нападающий «Атлетика » рассказал о расизме с трибун, к которым затем обратились по громкой связи с просьбой прекратить подобное поведение.

В конечном счете матч был приостановлен на 3 минуты. После возобновления игры болельщики свистели каждый раз, когда Уильямс касался мяча, сообщает COPE.

Отмечается, что испанец ганского происхождения уже сталкивался с проявлениями расизма на стадионе «Эспаньола ».