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  • Джейми Реднапп: «У «МЮ» впереди еще 18 месяцев боли. Выступления недостаточно хороши, но мне нравится, что Аморим делает за пределами поля. Этому клубу нужны культурные перемены»
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Джейми Реднапп: «У «МЮ» впереди еще 18 месяцев боли. Выступления недостаточно хороши, но мне нравится, что Аморим делает за пределами поля. Этому клубу нужны культурные перемены»

Джейми Реднапп дал понять, что «Манчестер Юнайтед» еще долго придется мучиться.

«Мне нравится Аморим. В нем что-то есть, мне кажется. Я понимаю, что выступления команды недостаточно хороши, но мне больше нравится то, что он делает за пределами поля. Этому клубу нужны культурные перемены.

Мы уже говорили о том, как это работает. Взять хотя бы Рэшфорда и Санчо, которые уже ушли, еще одного-двух футболистов, заикавшихся об уходе. Если они не собираются согласиться на правильный подход к жизни, на правильную работу на тренировках, на то, чтобы участвовать в жизни команды и помогать ей, на то, чтобы формировать менталитет победителей, от них следует избавиться.

Я вижу, что «МЮ» будет больно еще долгое время, еще 18 месяцев боли, потому что нужно избавиться [от всего лишнего]», – сказал бывший хавбек сборной Англии в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
Джейми Реднапп
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
logoДжейдон Санчо
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