Джейми Реднапп: «У «МЮ» впереди еще 18 месяцев боли. Выступления недостаточно хороши, но мне нравится, что Аморим делает за пределами поля. Этому клубу нужны культурные перемены»
«Мне нравится Аморим. В нем что-то есть, мне кажется. Я понимаю, что выступления команды недостаточно хороши, но мне больше нравится то, что он делает за пределами поля. Этому клубу нужны культурные перемены.
Мы уже говорили о том, как это работает. Взять хотя бы Рэшфорда и Санчо, которые уже ушли, еще одного-двух футболистов, заикавшихся об уходе. Если они не собираются согласиться на правильный подход к жизни, на правильную работу на тренировках, на то, чтобы участвовать в жизни команды и помогать ей, на то, чтобы формировать менталитет победителей, от них следует избавиться.
Я вижу, что «МЮ» будет больно еще долгое время, еще 18 месяцев боли, потому что нужно избавиться [от всего лишнего]», – сказал бывший хавбек сборной Англии в эфире Sky Sports.
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